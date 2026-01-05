Faut-il boycotter les États-Unis pendant la Coupe du monde 2026 ?

Un boycott de la Coupe du Monde 2026, du moins des matchs qui vont se dérouler chez l’Oncle Sam, est-il envisageable, souhaitable ou possible ? Comme pour le Qatar, aucun risque que Donald Trump, même après l'attaque américaine au Venezuela, soit privé de son Mondial.

La FIFA va-t-elle demander à Donald Trump de rendre son prix de la paix, spécialement créé pour flatter son ego ? Évidemment, l’hypothèse semble absurde. Gianni Infantino n’a aucun problème avec le « Roi Maga », pour lequel il a su déployer son immense – et peut-être seul – talent pour la flagornerie. « Je pense que l’on devrait tous soutenir son action [de POTUS] , parce qu’il s’en sort très bien », avait lâché l’Italo-Suisse lors de l’America Business Forum début novembre 2025 à Miami. Nul doute qu’il a dû envoyer un petit SMS de félicitations à son grand ami à la mèche blonde après le succès de l’opération des forces spéciales US à Caracas.

Le président de la FIFA n’avait de toute façon déjà guère de remords lors du Mondial dans la Russie de Vladimir Poutine, qui avait déjà commencé à grignoter l’Ukraine (Crimée, Donbass), sans parler du respect des libertés individuelles. Il avait même félicité le tsar judoka pour la « énième meilleure Coupe du monde jamais organisée » . Inutile de s’appesantir sur l’édition 2022 : son dévouement auprès du Qatar a été fort bien récompensé, quitte à piétiner, entre autres, les conditions de vie (ou de mort) et de travail des migrants. Quant à la situation à Gaza, pas de quoi l’empêcher de dormir du sommeil du juste. On pourrait multiplier les exemples……

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com