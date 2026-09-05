Brest dans le top 4, Nice au ralenti

La Bretagne, ça vous gagne ! Après la victoire de Lorient à Lens dans l’après-midi, le Stade brestois a fait à son tour honneur au Gwenn ha du en s’imposant au Havre (1-2). Kamory Doumbia restera le grand bonhomme de la première victoire brestoise de la saison avec son doublé, d’abord du droit sur penalty (0-1, 12 e ) , puis du gauche, après que Ludovic Ajorque ait intelligemment laissé passer le ballon (0-2, 51 e ) . Malgré le carton rouge précoce de Junior Mwanga (45 e +2), le HAC y a cru jusqu’au bout grâce au penalty transformé par Rayan Fofana (1-2, 79 e ) . Brest a finalement tenu bon, et les Pirates dormiront à la quatrième place du championnat. Côté havrais, on attendra des nouvelles de Lionel Mpasi, sorti sur civière dans le temps additionnel.

À l’autre bout du pays, Nice et Le Mans ont partagé les points (1-1). Elye Wahi a répondu à la sublime frappe aux 20 mètres d’Adil Bourabaa, et les deux clubs devront encore attendre pour ouvrir leur compteur de victoires.…

QB pour SOFOOT.com