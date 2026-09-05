 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brest dans le top 4, Nice au ralenti
information fournie par So Foot 05/09/2026 à 22:45
Ajouter Boursorama à vos sources

Brest dans le top 4, Nice au ralenti

Brest dans le top 4, Nice au ralenti

La Bretagne, ça vous gagne ! Après la victoire de Lorient à Lens dans l’après-midi, le Stade brestois a fait à son tour honneur au Gwenn ha du en s’imposant au Havre (1-2). Kamory Doumbia restera le grand bonhomme de la première victoire brestoise de la saison avec son doublé, d’abord du droit sur penalty (0-1, 12 e ) , puis du gauche, après que Ludovic Ajorque ait intelligemment laissé passer le ballon (0-2, 51 e ) . Malgré le carton rouge précoce de Junior Mwanga (45 e +2), le HAC y a cru jusqu’au bout grâce au penalty transformé par Rayan Fofana (1-2, 79 e ) . Brest a finalement tenu bon, et les Pirates dormiront à la quatrième place du championnat. Côté havrais, on attendra des nouvelles de Lionel Mpasi, sorti sur civière dans le temps additionnel.

À l’autre bout du pays, Nice et Le Mans ont partagé les points (1-1). Elye Wahi a répondu à la sublime frappe aux 20 mètres d’Adil Bourabaa, et les deux clubs devront encore attendre pour ouvrir leur compteur de victoires.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Roma s'arrache pour battre l'Atalanta
    La Roma s'arrache pour battre l'Atalanta
    information fournie par So Foot 05.09.2026 23:13 

    Roma 2-1 Atalanta Buts : Hermoso (89 e ), Soulé (90 e +3) // Ederson (47 e ) La Serie A, reine du suspense. La Roma a eu le dernier mot au Stadio Olimpico face à l’Atalanta ce samedi, mais ce fut tout sauf simple pour la Louve (2-1). Après ses promenades de santé ... Lire la suite

  • Un ex de l'ASM coupe le sifflet de CR7
    Un ex de l'ASM coupe le sifflet de CR7
    information fournie par So Foot 05.09.2026 22:24 

    La course aux 1 000 buts en prend un coup. Al-Nassr a subi sa première défaite de la saison ce samedi, et il le doit à un certain George Ilenikhena, passé par Amiens et Monaco . L’attaquant nigérian a permis à Al-Ittihad de s’imposer en marquant un doublé express ... Lire la suite

  • Sainté enchaîne une cinquième victoire
    Sainté enchaîne une cinquième victoire
    information fournie par So Foot 05.09.2026 22:06 

    Saint-Etienne 3-1 Montpellier Buts : Bernauer (41 e ), Boakye (49 e ), Duffus (71 e ) // Meddah (45 e +6) Reçu 5/5 ! Saint-Étienne est à l’heure en ce début de saison : cinq matchs, cinq victoires. Ce samedi, c’est Montpellier qui a subi la loi de l’ASSE (3-1). ... Lire la suite

  • De Zerbi rappelle que la vraie vie, ce n'est pas Football Manager
    De Zerbi rappelle que la vraie vie, ce n'est pas Football Manager
    information fournie par So Foot 05.09.2026 20:59 

    Step by step . Après deux défaites, le Tottenham de Roberto De Zerbi a pris un point au City Ground face à Nottingham Forest ce samedi (0-0). Il y a encore du boulot puisque les Spurs n’ont toujours pas marqué le moindre but en Premier League . Le coach italien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank