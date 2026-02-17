Brest aurait dû bénéficier d'un penalty contre Lille

Moment de vérité. Si la rencontre entre Lille et Brest n’a pas désigné de vainqueur (1-1), il aurait pu en être autrement si l’arbitre du jour avait décidé d’accorder un penalty aux Bretons pour une main dans la surface de réparation lilloise.

Selon le compte-rendu de la direction de l’arbitrage concernant la J22, cette vilaine main de Benjamin André aurait dû être sifflée à la 89 e . Une action qui aurait pu tout changer.…

SW pour SOFOOT.com