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Brésil – Norvège : 28 ans plus tard
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 02:33

Brésil – Norvège : 28 ans plus tard

Brésil – Norvège : 28 ans plus tard

Devinette ? Quelle est la seule sélection nationale à n’avoir jamais perdu contre le Brésil ? Réponse étonnante : la Norvège. En 4 confrontations, le bilan est de deux victoires pour les Vikings et deux matchs nuls. Il y a 28 ans, au Vélodrome, le pays nordique signait même sa plus belle victoire en Coupe du monde en battant la Canarinha (2-1). Récit d’une soirée inscrite dans la mémoire collective scandinave.

Que faisiez-vous la nuit du 23 juin 1998 ? Cette question peut sembler absurde et aucun Français n’est probablement en mesure d’y répondre. Mais en traçant une ligne de 1 343 kilomètres en direction du nord-est depuis Paris et en posant la même question à Oslo, les interrogés seront sans doute plus bavards. La preuve avec Geir Jordet, professeur à l’École norvégienne des sciences du sport et psychologue : « J’étais dans le centre-ville. C’était complètement fou. Les rues étaient blindées de monde. Les gens chantaient, dansaient, personne ne voulait rentrer chez soi. C’était un moment, vraiment pas du tout norvégien » .

La raison de cette hystérie collective en contradiction avec la pondération proverbiale des Scandinaves ? La victoire des Røde, Hvite, Blå contre le Brésil à Marseille. Ce soir-là, la Norvège de Drillo Olsen faisait tomber la bande de Ronaldo et se qualifiait ainsi pour les huitièmes du Mondial de Footix. Et le pays s’embrasait pour une victoire considérée comme le moment le plus iconique de l’histoire du sport norvégien. Devant les victoires à répétition de Johannes Bø ? Absolument. …

Tous propos recueillis par AJ.

Par Arthur Jeanne pour SOFOOT.com

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