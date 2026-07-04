Brahim Díaz a sa préférence sur le prochain adversaire du Maroc

Vous êtes plutôt Paraguay ou France ? Qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe du monde, le Maroc doit encore patienter pour savoir qui du Paraguay ou de l’équipe de France il défiera jeudi prochain à Boston . En attendant, Brahim Díaz a une préférence. « J’ai des coéquipiers qui jouent pour la France, alors si c’est eux qui se qualifient, tant mieux, parce que dans ce cas, c’est contre eux que nous jouerons » , a-t-il commenté en zone mixte après la rencontre.

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TB pour SOFOOT.com