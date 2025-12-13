Bousculé, le PSG s'en sort à Metz

Face à de valeureux Messins, le PSG a su faire la différence offensivement pour ramener trois précieux points de Saint-Symphorien (3-2). Et ainsi provisoirement récupérer le trône de l'Hexagone.

Metz 2-3 PSG

Buts : Deminguet (42 e ), Tsitaichvili (81 e ) pour Metz // Ramos (31 e ), Ndjantou (39 e ), Doué (63 e ) pour Paris

C’est écrit depuis le coup d’envoi estival de cette saison 2025/2026 : aucune rencontre ne sera gagnée d’avance en Ligue 1 pour le champion d’Europe en titre. Mi-décembre, le PSG en sait désormais quelque chose, et ce nouveau déplacement dont la fin fut heureuse, à Metz ce samedi, confirme que son nouveau statut ne lui confère pas pour autant une marge infini. Point positif quand même : au-delà de cette victoire, du costume de leader enfilé malgré les blessures, cette équipe dont on ne sait plus si elle est vraiment totalement bis en championnat est désormais rodée, confirmant l’ascendance progressive de jeunes issus du cru comme Ibrahim Mbaye, très en vue dans le Grand Est.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com