Bousculé, le PSG s'en sort à Metz
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 21:12

Bousculé, le PSG s'en sort à Metz

Bousculé, le PSG s'en sort à Metz

Face à de valeureux Messins, le PSG a su faire la différence offensivement pour ramener trois précieux points de Saint-Symphorien (3-2). Et ainsi provisoirement récupérer le trône de l'Hexagone.

Metz 2-3 PSG

Buts : Deminguet (42 e ), Tsitaichvili (81 e ) pour Metz // Ramos (31 e ), Ndjantou (39 e ), Doué (63 e ) pour Paris

C’est écrit depuis le coup d’envoi estival de cette saison 2025/2026 : aucune rencontre ne sera gagnée d’avance en Ligue 1 pour le champion d’Europe en titre. Mi-décembre, le PSG en sait désormais quelque chose, et ce nouveau déplacement dont la fin fut heureuse, à Metz ce samedi, confirme que son nouveau statut ne lui confère pas pour autant une marge infini. Point positif quand même : au-delà de cette victoire, du costume de leader enfilé malgré les blessures, cette équipe dont on ne sait plus si elle est vraiment totalement bis en championnat est désormais rodée, confirmant l’ascendance progressive de jeunes issus du cru comme Ibrahim Mbaye, très en vue dans le Grand Est.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com

  • Fin de série pour les Girondins, accrochés à Tours par Montlouis
    Fin de série pour les Girondins, accrochés à Tours par Montlouis
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:16 

    Montlouis 2-2 Bordeaux Buts : Mondesir (11 e ) et Grillot (CSC, 32 e ) pour les Indroligériens // R.Openda (26 e ) et Shamal (72 e ) Service minimum pour les Girondins.… TJ, avec TB au stade de la vallée du Cher pour SOFOOT.com

  • Raphinha porte le Barça contre Osasuna
    Raphinha porte le Barça contre Osasuna
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:07 

    FC Barcelone 2-0 Osasuna Buts : Raphinha (70 e et 86 e ) pour le Barça Le Barça n’est pas le même sans lui.… TJ pour SOFOOT.com

  • Un Français de l’étranger marque d’un coup du scorpion !
    Un Français de l’étranger marque d’un coup du scorpion !
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:06 

    C’est quoi ce but de fou ? On tient déjà sûrement le but du week-end en Europe. Il a été inscrit ce samedi en début de soirée par Martin Terrier, auteur d’un sublime coup du scorpion avec le Bayer Leverkusen , qui vient tout juste de s’imposer à domicile contre ... Lire la suite

  • Le PSG connaît son adversaire en Coupe intercontinentale
    Le PSG connaît son adversaire en Coupe intercontinentale
    information fournie par So Foot 13.12.2025 21:05 

    Flamengo 2-0 Pyramids FC Buts : Leo Pereira (24 e ) et Danilo (52 e ) Dès mercredi, les joueurs du PSG pourront dire ceci : « J’ai goûté une Flamengo en Colombie, après une heure et demie de balade à cheval. » … UL pour SOFOOT.com

