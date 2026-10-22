Bourabaa n'est pas près de rejouer
La tuile. Opéré avec succès de la cheville gauche, Adil Bourabaa n’est pas près de retrouver le terrain. Étincelant depuis le début de la saison avec le Mans FC (3 buts et 2 passes décisives en cinq matchs), l’international algérien, qui s’est blessé pour son premier match avec les Fennecs, est espéré pour 2027. C’est son club qui l’a annoncé ce jeudi soir par le biais d’un court communiqué.
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TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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