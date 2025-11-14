Bouna Sarr a rejoué avec Metz !
Ça se fête !
Dix ans après son dernier match sous les couleurs du FC Metz, Bouna Sarr a de nouveau foulé la pelouse de Saint-Symphorien sous le maillot des Grenats. Rentré à un quart d’heure de la fin du match amical remporté contre Seraing (4-1) , ce vendredi, l’international sénégalais formé en Moselle n’a pas boudé son plaisir. Il « était content de faire quelques minutes avec nous » , a confié Stéphane Le Mignan après la rencontre.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
