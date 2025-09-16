Boulogne tient sa première victoire, Bastia nouvelle lanterne rouge
Boulogne 1-0 Bastia
But : Mpembele Boula (82 e ) pour Boulogne
Ce duel comptant pour la clôture de la première journée de Ligue 2 voyait s’affronter les deux équipes les plus mal classées du championnat. En fin de compte, c’est Boulogne-sur-mer qui tire son épingle du jeu et cède sa place de lanterne rouge au SC Bastia.…
JD pour SOFOOT.com
