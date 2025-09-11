Borja Iglesias salue les manifestations pro-palestiniennes en Espagne

Voilà un attaquant qui ne se cache pas.

Les manifestations pro-palestiniennes sont de plus en plus nombreuses de l’autre côté des Pyrénées et rythment notamment le calendrier sportif puisqu’elles interrompent quasi-quotidiennement depuis trois semaines sur la Vuelta, tour d’Espagne de cyclisme. Interrogé par AS sur le sujet, Borja Iglesias n’a pas cherché à botter en touche : « Nous sommes très conscients de la situation que nous vivons . Parfois, il faut s’arrêter et revendiquer pour ce qui est obligatoire, à savoir les droits humains et le respect, qui font souvent défaut. Toute situation est bonne pour le faire, pour essayer d’améliorer les choses et prendre conscience des injustices qui existent dans le monde. » …

EL pour SOFOOT.com