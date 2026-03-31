Borislav Mihaylov, légendaire gardien de la Bulgarie, est décédé

Une figure du football bulgare s’en est allée : Borislav Mihaylov a rendu son dernier souffle ce mardi, à l’âge de 63 ans . L’ancien portier de l’équipe nationale de Bulgarie était placé dans coma artificiel depuis plusieurs mois suite à un accident vasculaire cérébral.

Leader dans l’âme

Passé par le FC Mulhouse de 1992 à 1994, Borislav Mihaylov a forgé sa légende sur la scène internationale, avec 102 capes sous le maillot des Lions entre 1983 et 1998, dont 60 comme capitaine. Il était le dépositaire du brassard lors de la victoire contre la France en novembre 1993 et du parcours jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 1994 . Après la fin de sa carrière, Mihaylov a effectué deux passages à la Fédération bulgare de football en tant que président (2005-2019 et 2021-2023), ayant démissionné une première fois après les incidents racistes lors du match Bulgarie-Angleterre en éliminatoires de l’Euro 2020…

CT pour SOFOOT.com