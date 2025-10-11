Bordeaux vient à bout de Tulle et poursuit sa route en Coupe de France
Prends ça, François Hollande.
Dans une rencontre dont le coup d’envoi fictif a été donné par l’ancien président de la République, local de l’étape et fan de foot, les Girondins de Bordeaux se sont donné le droit de sourire. Opposés à Tulle dans le cadre du cinquième tour de la Coupe de France, les hommes de Bruno Irlès se sont en effet imposés au forceps (0-1) . La délivrance est venue d’un coup-franc de Guillaume Odru à un quart d’heure du terme de la rencontre.…
TB pour SOFOOT.com
