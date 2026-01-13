Bordeaux s'offre un ancien espoir du foot français

C’est ce qu’on appelle un renfort de choix. Ce mardi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé l’arrivée d’Almamy Touré dans leurs rangs , dans le cadre d’un transfert libre jusqu’en juin 2027. Libre depuis son départ l’été dernier de Kaiserslautern (D2 allemande), le champion de France 2017 avec Monaco trouve un point de chute assez surprenant pour un joueur de son calibre. L’international malien, âgé de seulement 29 ans, fait donc un sacré bond en arrière pour espérer relancer sa carrière.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝘼𝙡𝙢𝙖𝙢𝙮 ✍️ Champion de France en 2017 avec l'AS Monaco et vainqueur de l'Europa League en 2022 sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Almamy Toure est désormais un joueur des Girondins de Bordeaux. 💙🤍 ∨ https://t.co/xDwwcdDX2j pic.twitter.com/gbkti8wtdE…

TJ pour SOFOOT.com