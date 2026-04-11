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Bordeaux rechute contre Lorient
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 20:14

Bordeaux rechute contre Lorient

Bordeaux rechute contre Lorient

Le malade est loin d’être guéri. Opposés à la réserve du FC Lorient, relégable dans leur poule A de National 2, les Girondins de Bordeaux ont encore une fois laissé filer des points précieux (2-3) . Les espoirs de monter s’amenuisent encore un peu pour le club au scapulaire, qui avait pourtant vu La Roche/Yon s’incliner dans la semaine. Mais malgré l’ouverture du score de Jean Grillot sur corner en début de match, les Girondins sont retombés dans leurs travers.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙐 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 ❌ Jean Grillot avait ouvert le score en première mi-temps et malgré l'égalisation de Steve Shamal en seconde période, ce sont les Lorientais qui arrachent les trois points à la dernière minute. 2-3 #FCGBFCL pic.twitter.com/MsP5rDoG99…

TB pour SOFOOT.com

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