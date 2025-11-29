 Aller au contenu principal
Bordeaux qualifié après un scénario dingue
information fournie par So Foot 29/11/2025 à 21:04

Bordeaux n’est pas mort !

En déplacement à Mazères pour y disputer son huitième tour de Coupe de France, Bordeaux s’est offert un samedi soir riche en émotions (3-4) . D’abord menés de trois buts à la mi-temps, les Girondins sont en effet revenus de nulle part pour se qualifier pour les 32e de finale, qui verront les clubs de l’élite faire leur entrée en lice dans la compétition.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
