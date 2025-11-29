Bordeaux qualifié après un scénario dingue
Bordeaux n’est pas mort !
En déplacement à Mazères pour y disputer son huitième tour de Coupe de France, Bordeaux s’est offert un samedi soir riche en émotions (3-4) . D’abord menés de trois buts à la mi-temps, les Girondins sont en effet revenus de nulle part pour se qualifier pour les 32e de finale, qui verront les clubs de l’élite faire leur entrée en lice dans la compétition.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer