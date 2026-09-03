Bordeaux ne lâche pas l'affaire

Une histoire sans fin. Alors que Bordeaux a été officiellement exclu des championnats nationaux il y a de ça deux semaines, les Girondins font de la résistance. Ce qui semblait être l’ultime épisode d’une longue série de rebondissements, tous aussi tristes les uns que les autres pour les amoureux bordelais (et du football), ne serait finalement pas le dernier.

Dans l’attente de la Fédération

Comme l’a fait savoir L’Équipe ce mercredi soir, le club aurait demandé à être entendu par le Comex de la FFF . Son objectif ? Monter d’un niveau , plus précisément en National 2 (ex-National 3).…

LP pour SOFOOT.com