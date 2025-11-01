 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bordeaux enchaîne contre Chauray
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 20:16

Bordeaux enchaîne contre Chauray

Bordeaux enchaîne contre Chauray

La mission suit son cours.

Bordeaux a fait le job ce samedi, au stade René Gaillard de Niort, face au FC Chauray (0-1). Les Girondins s’en sont remis à un bijou de Steve Shamal : parti le long de la ligne de touche, l’attaquant a repiqué dans l’axe et a enveloppé sa frappe dans la lucarne (0-1, 9 e ) . Suffisant pour aligner une troisième victoire et rester dans le bon wagon, à deux points du leader La Roche-sur-Yon. Les cinq premières équipes du groupe se tiennent en deux points. Le perdant du week-end s’appelle Les Herbiers, qui glissent au sixième rang avec leur défaite contre la réserve de Lorient.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris FC fait tomber Monaco
    Le Paris FC fait tomber Monaco
    information fournie par So Foot 01.11.2025 21:02 

    Monaco 0 -1 Paris FC But : Simon (53 e ) Fin de série.… QB pour SOFOOT.com

  • Chelsea fait le minimum contre Tottenham
    Chelsea fait le minimum contre Tottenham
    information fournie par So Foot 01.11.2025 20:55 

    Tottenham 0-1 Chelsea But : Caicedo (34 e ) pour les blues En court déplacement londonien au Tottenham Hotspurs Stadium, Chelsea a assuré le minimum pour repartir avec les trois points (0-1). Le pressing intense des Blues a payé à la demi-heure de jeu, Moisès Caicedo ... Lire la suite

  • Le Bayern plus que prêt pour défier le PSG
    Le Bayern plus que prêt pour défier le PSG
    information fournie par So Foot 01.11.2025 20:29 

    Bayern 3 – 0 Leverkusen Buts : Gnabry (25 e ), Jackson (31 e ), Badé CSC (44 e ) Reçu 15/15.… QB pour SOFOOT.com

  • Naples et Côme se marchent dessus
    Naples et Côme se marchent dessus
    information fournie par So Foot 01.11.2025 19:57 

    Naples 0-0 Côme La sieste de l’après-midi. Naples et Côme ont offert une nouvelle illustration que marquer en Serie A est bien galère. Les hommes d’Antonio Conte et ceux de Cesc Fàbregas ont offert un beau duel, plutôt dominé par les visiteurs et leurs francese ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank