Bordeaux enchaîne contre Chauray

La mission suit son cours.

Bordeaux a fait le job ce samedi, au stade René Gaillard de Niort, face au FC Chauray (0-1). Les Girondins s’en sont remis à un bijou de Steve Shamal : parti le long de la ligne de touche, l’attaquant a repiqué dans l’axe et a enveloppé sa frappe dans la lucarne (0-1, 9 e ) . Suffisant pour aligner une troisième victoire et rester dans le bon wagon, à deux points du leader La Roche-sur-Yon. Les cinq premières équipes du groupe se tiennent en deux points. Le perdant du week-end s’appelle Les Herbiers, qui glissent au sixième rang avec leur défaite contre la réserve de Lorient.…

QB pour SOFOOT.com