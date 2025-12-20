Bonne nouvelle pour Achraf Hakimi
Les Marocains peuvent souffler.
Absent des terrains depuis le 4 novembre et sa sortie sur civière et en larmes lors du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi a cru devoir déclaré forfait pour la CAN après ce tacle de Luis Diaz sur sa cheville. Sauf que le capitaine du Maroc n’avait pas envie de rater cet évènement à domicile et a tout fait pour revenir à temps.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer