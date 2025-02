Bonne nouvelle : Alexis Beka Beka va rejouer un match de football

Pour bien commencer le week-end.

Plus de 1 an et demi après avoir menacé de mettre fin à ses jours à Nice, Alexis Beka Beka remonte la pente pas à pas. Et ce week-end, il pourrait accomplir une nouvelle étape de ce long processus. Selon Foot Normand , le milieu de terrain de 23 ans pourrait être appelé dans le groupe de la réserve de Caen (N3) ce week-end , pour la réception de Grand-Quevilly en championnat.…

TJ pour SOFOOT.com