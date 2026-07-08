Bon sang, arrêtez avec vos courses d'élan farfelues !

July 7, 2026, Vancouver, Bc, CANADA: Colombia's Davinson Sanchez (23) reacts after missing during the penalty kick shootout of a World Cup Round of 16 soccer match against Switzerland, in Vancouver, on Tuesday, July 7, 2026. (Credit Image: Â© Ethan Cairns/The Canadian Press via ZUMA Press) - Photo by Icon Sport

Petits pas, arrêts, sauts et toutes autres fantaisies, depuis quelques années les courses d’élan sur les penaltys sont devenues un véritable sujet d'expérimentation chez les tireurs. Problème : quand c’est raté... on frôle le ridicule. Anatomie d'un fléau.

Le dernier accusé en date se nomme Davinson Sánchez. Face à la Suisse (0-0, 4-3 T.A.B), ce mardi soir, le pilier de la défense colombienne était le second à frapper son tir au but lors de la séance qui éliminera les compatriotes de Shakira. Quelques petits pas, un temps d’arrêt long comme le Nil et une patate sur la barre. Un manque de maîtrise flagrant.

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Evan MARGERIN pour SOFOOT.com