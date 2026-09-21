Bombarder les Houthis ? Donald Trump a changé d'avis deux fois en trois jours sur sa stratégie au Yémen, selon le New York Times

Donald Trump est partagé entre les pressions saoudiennes pour frapper les Houthis pro-iraniens et le risque d'engager les États-Unis dans un nouveau front au Proche-Orient.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 18 septembre 2026. ( AFP / JIM WATSON )

Initialement opposé à des frappes au Yémen, Donald Trump a ensuite demandé à l'armée de se préparer à de tels bombardement, avant de se raviser, selon le New York Times , qui situe cette séquence sur quelques jours la semaine dernière.

Le dilemme auquel est confronté le président américain - partagé entre les pressions saoudiennes pour frapper les Houthis pro-iraniens et le risque d'engager les États-Unis dans un nouveau front au Proche-Orient - a culminé jeudi lors d'un nouvel appel du prince héritier saoudien Mohamed ben Salmane "l'implorant une nouvelle fois d'intervenir pour freiner l'avancée rapide" des Houthis , affirme dimanche 20 septembre le quotidien.

L'Arabie saoudite subit ces derniers jours des attaques croissantes des Houthis qui contrôlent une grande partie du Yémen voisin et qui combattent les forces gouvernementales yéménites, soutenues par la coalition menée par Ryad. Les Houthis, qui ont lancé début septembre une vaste offensive au Yémen, contrôlent désormais tout le littoral bordant la mer Rouge, renforçant leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb et provoquant de nouvelles craintes pour le transport maritime international.

Donald Trump avait affirmé la veille à ses conseillers qu'il était opposé à des frappes mais il a changé d'avis après cet entretien "et a ordonné au Pentagone de préparer des frappes aériennes contre les Houthis ", poursuit le Times.

Il a renoncé "au moins pour l'instant"

Il a semblé s'être de nouveau ravisé à la mi-journée dimanche et avoir renoncé "au moins pour l'instant" à de telles frappes, selon des témoignages de responsables de l'administration recueillis sous couvert de l'anonymat par le New York Times .

La Maison Blanche a refusé de commenter ces informations. "Les États-Unis ont un accord de défense avec l'Arabie Saoudite et nous défendrons toujours nos alliés" , a seulement répondu un haut responsable de l'administration au Times .

Auparavant, le président américain avait déjà refusé à au moins deux reprises récemment des demandes saoudiennes de frappes contre les Houthis, selon des informations du média Axios .

Donald Trump a déclaré dimanche que les Houthis pro-iraniens du Yémen, qui ont mené des attaques sur l'Arabie saoudite, ont accepté de ne pas s'en prendre aux États-Unis, selon des propos rapportés par un journaliste de Fox News .