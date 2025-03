Bologne étrille la Lazio, la Roma se replace en battant Cagliari

Les supporters de la Roma ont passé un très bon dimanche.

Et pour cause, ils ont vu leur équipe prendre trois points très importants dans la course à l’Europe face à Cagliari. Sans forcément briller, car les gars de Claudio Ranieri ont dû s’en remettre à un unique but en seconde période d’Artem Dovbyk, bien placé à la suite d’un corner (1-0). Mais le plus important est ailleurs : la Roma revient à deux petits points seulement de son rival historique, la Lazio , qui a, de son côté, pris une sacrée gifle à Bologne un peu plus tôt dans la journée. Menés 1-0 à la pause, Mattéo Guendouzi et ses coéquipiers ont totalement sombré en deuxième mi-temps, prenant deux pions coup sur coup au retour des vestiaires et finissant avec cinq buts encaissés (5-0 score final).…

AL pour SOFOOT.com