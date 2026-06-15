Boga rejoint définitivement un géant italien

Le grand saut. La Juventus lève l’option d’achat de Jérémie Boga . Après une saison cauchemardesque à Nice, où il avait été agressé par des supporters le 30 novembre 2025, comme Terem Moffi et le directeur sportif Florian Maurice suite à une défaite à Lorient (1-3), l’attaquant ivoirien avait rallié la Vieille Dame en prêt (gratuit) cet hiver.

Ce lundi, les Bianconeri ont officiellement acheté le joueur pour 4,8 millions d’euros (800 000 € de bonus) à l’OGC Nice avec un contrat qui s’étale jusqu’en 2029. …

TM pour SOFOOT.com