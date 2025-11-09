Boca Juniors assomme un peu plus River Plate
Attention, légende en danger.
Pendant que Lyon et le PSG s’écharpaient dans le soi-disant « Match des Lumières », de l’autre côté du globe, le Superclásico argentin s’est terminé en purge intégrale pour River Plate. Très mal engagés cette saison et déjà éliminés de la coupe nationale, les Millonarios sortaient de cinq défaites sur leurs six derniers matchs de championnat.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
