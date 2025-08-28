 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bobigny va rester en National 2 cette saison
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 19:20

On attend le diss track de Sefyu.

Pas de miracle pour le FC 93. Réuni jeudi matin, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a recalé la demande du club de Seine-Saint-Denis , qui espérait récupérer la place laissée vacante par l’AC Ajaccio en National. Les Dionysiens resteront en National 2 , comme prévu, au grand malheur du dirigeant du club, le rappeur Sefyu.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
