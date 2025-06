Bleus : une défense avec les moyens du bord

Si les arabesques d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé et les autres sont attendues et promettent des étincelles contre l'Espagne, la base arrière de l'équipe de France offre beaucoup d'interrogations.

Désiré Doué titulaire, Michael Olise en héritier de Griezmann, Ousmane Dembélé en futur Ballon d’or, la première de Rayan Cherki… Kylian Mbappé en capitaine, entre Pichichi et gros chichis. La Ligue des nations débarque, personne n’est vraiment prêt, mais voir tous ces types ensembles rouvre les pupilles d’une saison fatigante. À l’heure d’affronter l’Espagne pour un remake de la dernière demi-finale de l’Euro, les cheveux blancs de Didier Deschamps s’inquiètent pour autre chose : son arrière-garde. DD doit composer avec les absences de Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé, titulaires à tous les matchs ou presque depuis 2022. Toujours attaché à montrer une équipe calme, autoritaire et solidaire, savoir comment calmer Iñaki Williams et Lamine Yamal est un joli défi.

Base arrière, base gruyère ?

« Je ne peux pas dire affaiblissement parce que je compte sur ceux qui vont jouer demain » , a admis le sélectionneur en conférence de presse. Avant de tautologiser : « L ’idéal c’est mieux d’avoir tout le monde de disponible. Ils ne sont pas là, ça laissera du temps de jeu aux autres. Évidemment, quand ça tombe contre l’Espagne et son potentiel offensif, ce n’est pas l’idéal. Les 25 qui sont là sont concernés. » Si son équipe de France bâtit son succès sur son animation défensive, capable de concéder le moins de tirs possible par match, elle doit le prouver contre l’Espagne. S’il n’y a pas urgence, les dernières rencontres ne l’ont pas toujours montré. Les Bleus ont encaissé trois buts contre l’Italie en septembre, un contre Israël en octobre qui n’avait tiré qu’une fois, et a vécu un calvaire lors du match aller contre la Croatie. Entre-temps, les six arrêts de Mike Maignan contre la Belgique avaient été avertissement sans frais. Et l’Espagne l’avait ultra dominée en demi-finales de l’Euro l’été dernier.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com