information fournie par So Foot • 18/03/2025 à 21:29

Bleus : que des numéros 8 dans ma team

Avec la retraite internationale d’Antoine Griezmann, l’équipe de France se retrouve privée de son dernier meneur de jeu. Question : où sont passés les joueurs créatifs des Bleus ?

C’est une donnée qui n’aura échappé à personne le 13 mars dernier. À mesure que Didier Deschamps égrainait les noms des milieux de terrain qui composeront le contingent français pour cette trêve du printemps 2025, aucun meneur de jeu n’est sorti de la bouche du sélectionneur. Ou plutôt un seul, le petit nouveau de la bande, Désiré Doué. Pour le reste, nous retrouvons Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi et Manu Koné. Autant de récupérateurs que de relayeurs, capables de gratter la gonfle sur un coup d’épaule et de casser la ligne en accélérant, mais qui ne peuvent se targuer de développer le jeu pour alimenter les attaquants. Une anomalie au pays de Platini-Zidane, et qui interroge sur la capacité des Bleus à se trouver encore quelques intellectuels du jeu.

Face à la Croatie (20 et 23 mars), Deschamps devra pourtant se hâter à la tâche. À l’automne dernier, après le départ d’Antoine Griezmann, le technicien avait essayé trois joueurs dans cette position : Michael Olise, Manu Koné et Christopher Nkunku. Seul le premier a réellement donné satisfaction. Koné, lui, reste dans un registre plutôt défensif, tandis que Nkunku peine encore à stabiliser sa place dans la rotation. Pour autant, estimer que Michael Olise est un numéro 10 en puissance relèverait de la précipitation. Habitué à occuper le couloir – droit notamment – le joueur du Bayern Munich ne remplit que sporadiquement les qualités d’un réel soutien de l’attaquant. Ne reste alors que l’interrogation Désiré Doué, tout juste débarqué chez les A.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com