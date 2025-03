Bleus : le coup de la peine

L'équipe de France est repartie de Croatie avec une bonne défaite (2-0) et s'offre quelques maux de crâne avant le quart retour de Ligue des nations de dimanche. Sans être forcément dominés, les Bleus de Deschamps inquiètent surtout par leur incapacité à monter le curseur de l'intensité et à déployer leur jeu.

Il y avait une forme de plaisir cathartique à voir Luka Modrić, 39 ans et demi, engager au crépuscule de cette rencontre un énième sprint pour couper l’herbe sous le pied de son partenaire en club, Kylian Mbappé, de 13 ans son cadet, qui filait sans grande conviction vers le but croate. Le capitaine français a eu l’audace de réclamer un penalty, chose à ne pas faire sous les yeux de l’idole du peuple, qui s’est penchée vers le jeune impertinent pour lui crier ce qui devait sonner comme : « Eh non frérot, puisque tu l’as demandé, c’est pas comme ça qu’on gagne un Ballon d’or. » Une scène parmi tant d’autres illustrant la différence d’engagement, d’envie et de justesse entre des Croates conscients de leurs forces et des Français se berçant d’illusions.

modrić x mbappé pic.twitter.com/OH2ZQklLAI…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com