Bleus 2026 : vous aimez ? C'est gâché

Le match contre l'Angleterre pouvait compter pour du bronze ou du beurre, l'équipe de France n'avait pas le droit de rater sa première période ainsi dans les grandes largeurs. Un naufrage presque sauvé en seconde période, mais qui laisse une mauvaise dernière image et confirme le goût d'inachevé de la Coupe du monde des Bleus.

Il était 23h51 et 23h53, heure française, quand les messages sont arrivés sur l’écran du téléphone : « La honte ce match » , « trop gênant » , « mais ils ont lâché la rampe ? » . Même depuis un restaurant, même à la sortie d’un train, même sans trop regarder la télé et surtout même sans s’intéresser au foot toute l’année, il était impossible d’échapper à la première période grotesque de l’équipe de France contre l’Angleterre. Alors imaginez pour ceux qui avaient choisi de consacrer leur samedi soir à ce match pour la troisième place dont tout le monde se moquait jusqu’à ce que les Bleus ne transforment, en un peu plus de 45 minutes, ce crunch avec un ballon rond en un moment de honte.

À 4-0 à la pause, une première sous Didier Deschamps pour sa dernière — on avait profité de la pause pour vérifier que sa plus large défaite était un 3-0 contre le Brésil en 2013, treize ans plus tôt —, le sélectionneur avait eu le temps de faire toutes les grimaces possibles et imaginables. Il aurait volontiers disparu du paysage, en s’enfonçant sous le pelouse du Hard Rock Stadium de Miami, s’il avait pu, lui qui n’avait encaissé quatre buts dans un match (entendez en 90 minutes) qu’à deux reprises avant ce grand bazar (contre l’Espagne l’année dernière et dans un amical perdu 4-3 contre la Belgique en 2015). Une gêne absolue que seule une remontada digne du plus beau match de la carrière du regretté Rolland Courbis aurait définitivement pu faire oublier ce camouflet français. À la fin de l’histoire de cette rencontre prolifique à souhait, cette parenthèse désenchantée raconte quelque chose de ce groupe tricolore et de sa Coupe du monde.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com