Blessures de Dembélé et Doué : « le risque zéro n'existe pas » explique Deschamps
information fournie par So Foot 07/09/2025 à 12:02

Une affaire d’État qui ne devrait pas en être une.

Depuis vendredi soir et les sorties sur blessure de Désiré Doué et Ousmane Dembélé face à l’Ukraine, le Paris Saint-Germain s’est lancé dans une bisbille avec l’équipe de France . Le club parisien accuse ainsi le staff des Bleus d’avoir traité l’état physique de ses deux joueurs avec légèreté et de devoir, désormais, en payer les conséquences. Invité de Téléfoot sur TF1, Didier Deschamps a ainsi tenu à donner sa version : « Si vous laissez les joueurs sur le banc, vous ne prenez pas de risques. À partir du moment où il y a des joueurs sur le terrain, le risque zéro n’existe pas . Le protocole prévoit qu’ils doivent venir acter leur blessure le lundi matin. On constate, on voit comment ça évolue. Dans la semaine qui a précédé, on a fait ça avec sérieux en demandant le ressenti du joueur avant chaque séance. »

AB pour SOFOOT.com

