Blessure de Dembélé : à qui la faute ?

Blessé à la cuisse droite contre l’Ukraine ce vendredi soir, Ousmane Dembélé a rechuté physiquement et créé une embrouille entre le staff du Paris Saint-Germain et celui de l’équipe de France. Mais alors, à qui la faute ?

À Wroclaw (Pologne), la soirée de vendredi s’est déroulée sans accroc. Dominatrice dans tous les secteurs du jeu, l’équipe de France a en effet maîtrisé l’Ukraine (2-0) – du moins pendant une heure – ne laissant aucune miette à leur hôte délocalisé, si ce n’est un petit quart d’heure de chaud au retour des vestiaire. Mais la clarté de ce scénario, en ouverture des qualifications à la Coupe du monde 2026, s’est quelque peu grisé à dix minutes du terme. Sur une accélération anodine, Ousmane Dembélé s’est en effet souvenu que son corps ne tenait plus la baraque, victime d’un problème à l’ischio-jambier droit. Remplacé par le néophyte Hugo Ekitike (81 e ), alors qu’il avait lui-même remplacé Désiré Doué (également blessé, au mollet) à la pause, Dembélé se retrouve aujourd’hui dans une bisbille entre le staff du Paris Saint-Germain et celui de l’équipe de France.

https://twitter.com/TF1/status/1964062220687458364…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com