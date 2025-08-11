Blessé au mollet, Niklas Süle va être éloigné des terrains pendant deux mois
Coup dur pour le BVB.
Avant même la reprise du championnat prévue pour le week-end du 22-23 août, le Borussia Dortmund voir l’un de ses joueurs cadres éloignés des terrains pour deux mois minimum . Entré en jeu à la 18 e minute face à la Juventus dimanche (1-2), Niklas Süle a du quitter ses partenaires moins d’une demi-heure plus tard au moment de la pause, touché au mollet après une intervention adverse.…
LB pour SOFOOT.com
