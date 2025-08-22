Bientôt une porte de sortie pour Axel Disasi ?
Loft-cerise.
Cet été, Axel Disasi a découvert les malheurs du loft. Après des performances en dents de scie à Chelsea (on n’oublie pas son CSC lunaire contre Leicester), l’international français est devenu un indésirable chez les Blues après son retour d’un prêt concluant à Aston Villa. À une dizaine de jours de la fin du mercato, Disasi n’a toujours pas trouvé de porte de sortie et risque de vivre une saison blanche dans le club londonien.…
MBC pour SOFOOT.com
