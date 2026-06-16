Bientôt un retour inattendu à Manchester United ?

Marcus rage fort ? Le FC Barcelone n’a pas levé l’option d’achat de 30 millions d’euros accolée au prêt de Marcus Rashford . L’ailier, actuellement avec la sélection anglaise pour disputer la Coupe du monde, devrait donc retourner à Manchester United à l’issue du tournoi.

Selon Sky Sports , les Red Devils n’ont aucune intention de reprendre les discussions avec le Barça à propos d’un nouveau prêt de l’Anglais , une solution souhaitée par les dirigeants blaugrana après avoir acheté Anthony Gordon à Newcastle pour 80 millions d’euros cet été. Marcus Rashford a inscrit quatorze buts et délivré autant de passes décisives en 49 matchs avec le club catalan (2 622 minutes).…

NB pour SOFOOT.com