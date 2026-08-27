Bien avant de jouer la Ligue des champions, ce coach participait à Qui veut gagner des millions

Des millions, c’est le Sabah FC qui va s’en mettre plein les poches. Après sa qualification en Ligue des champions, la première de sa toute petite histoire qui a commencé en 2017, le club azerbaïdjanais va empocher au moins 27 millions d’euros, entre les primes de participation aux barrages et à la phase de ligue de la C1. Son coach, Valdas Dambrauskas, avait essayé d’en décrocher au moins un en 2002, de litas, la monnaie lituanienne.

Pour gagner l’équivalent de 300 000 euros à l’époque, l’homme de 25 ans participait au jeu télévisé Sesi Nuliai – Milijonas , l’équivalent de Qui veut gagner des millions en Lituanie. Il atteint le huitième pallier et répond notamment à la question : « Quel pays dépense le plus pour lutter contre la déforestation ? » Il repart avec 4000 litas, ce qui valait 1158 euros en 2002, mais « autant d’argent que votre salaire annuel en Lituanie » à ce moment-là , précisait l’entraîneur au magazine FourFourTwo vingt ans plus tard, que cite le média hongrois Nemzeti Sport .…

NB pour SOFOOT.com