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Beye : « J'aurais pu sortir 90% de l'équipe à la mi-temps »
information fournie par So Foot 02/05/2026 à 17:38

Beye : « J'aurais pu sortir 90% de l'équipe à la mi-temps »

Beye : « J'aurais pu sortir 90% de l'équipe à la mi-temps »

C’est la crise. Piétiné par Nantes ce samedi à la Beaujoire (3-0), l’Olympique de Marseille enchaîne un troisième match sans victoire en Ligue 1 . L’objectif de qualification en Ligue des champions s’éloigne un peu plus, et la Ligue Europa, voire la Ligue Conférence, pourraient même s’envoler selon les résultats du week-end. « On a tous vu le même match, c’est très difficile de l’analyser à chaud parce qu’il n’y a rien , a lâché Habib Beye au micro de Ligue 1+. Il n’y a pas de vie dans ce qu’on met , pas de qualité. L’adversaire nous est supérieur. Pour moi, il n’y a pas d’analyse parce qu’il n’y a pas de match de notre part. Aujourd’hui, on était vides. »

Interrogé sur une quelconque réaction de ses joueurs dans le vestiaire, il a préféré botter en touche en répondant que ce qui se passait dans le vestiaire devait y rester. Mais il ne s’est pas gêné pour mettre son groupe devant ses responsabilités, tout en reconnaissant qu’il n’avait pas été performant, lui non plus.…

QB pour SOFOOT.com

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