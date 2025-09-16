Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ CS Chateauneuf DE vs FC Larnage Sevres

À première vue, ce match ressemble plus à un défilé raté de la Fashion Week qu’à une rencontre de la Coupe René Giraud d’Ardèche. Les maillots tigrés de Châteauneuf et l’ensemble rouge violet blanc de Larnage piquent les yeux et ne risquent pas de se retrouver sur Dégaine de sitôt. Heureusement, le numéro 12 du FCLS est parvenu à redonner du baume au cœur à ce match grâce à un retourné acrobatique de grande classe. Un geste extraordinaire, surtout pour un joueur d’1,70m.…

MBC pour SOFOOT.com