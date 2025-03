Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Niederhergheim FC vs Turckheim AS

Ce but est l’occasion de rappeler que, dans le Grand-Est, la D7 existe ! Et elle est pourvoyeuse de jolis buts, comme ce sublime corner rentrant du numéro 9 de Niederhergheim (merci les gars, pour les noms à rallonge) qui lobe le gardien et les défenseurs adverses. Can he do it on a cold wet rainy night in Stoke-on-Trent ? Definitely yes ! …

TJ pour SOFOOT.com