information fournie par So Foot • 29/04/2025 à 13:06

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC FSMV vs DUN US

Andy Delort est-ce toi ? On sent tout le flair du buteur pour se défaire du marquage et ensuite reprendre superbement le ballon remis de la tête en retrait ! Beaucoup de talent chez ces jeunes joueurs du Cher.…

