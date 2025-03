Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Allonne AS vs Noailles AS

Une longue chandelle qui fait mouche ! Même l’intéressé n’y croyait pas au début, et pourtant. On ne sait pas vraiment si c’était un centre ou un tir, mais sans doute que le soleil a dû perturber la vision du gardien de but, bêtement lobé sur ce but complètement insolite.…

TJ pour SOFOOT.com