Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1 / Jura Dolois Football vs Belfortaine ASM FC

Attrapez le si vous le pouvez. Sur cette contre-attaque, pas besoin de une-deux ou de construction trop longue : le numéro quatre connaît les qualités de son attaquant et le lance en profondeur. Le numéro onze du Jura Dolois active le mode turbo pour prendre de vitesse toute la défense belfortaine avant d’effacer le gardien d’un grand pont et de conclure du pied droit dans le but vide. Ça valait bien une célébration aussi euphorique que celle de Senny Mayulu lors de la dernière finale de Ligue des champions.…

KM pour SOFOOT.com