Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ Domloup vs Saint-Armel
Sur ce lob splendide du numéro 6 de Domloup, le gardien de but de Saint-Armel mériterait qu’on l’appelle Loris Karius jusqu’à la fin de la saison. Déjà, sa relance au pied ressemble davantage à une chandelle d’un demi d’ouverture qu’à une passe millimétrée de Manuel Neuer. Ensuite, sa course de replacement est passée aux oubliettes. Enfin, même une otarie d’Aqualand aurait tenté un petit saut pour intercepter la balle en hauteur. Bref, Lucas Chevalier devrait conserver sa place en sélection.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
