Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Farebersvillier 05 US vs Longeville St Av FC

On commence le top de ce week-end avec un copier-coller du but de Christophe Jallet en équipe de France ! Dans un match de Régional 3 de la région Grand-Est, un centre atterrit au second poteau et lobe le gardien ! Geste fait exprès ou centre dévissé ? On vous laisse en juger.…

QT pour SOFOOT.com