Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ ECMR vs US Montier-en-Der
Eh là, est-ce qu’on peut appeler ça un petit pont ? Tant pis, la lumière n’est pas sur l’auteur de ce geste-là. Elle est sur le 14 de l’ECMR qui, après avoir reçu une passe en profondeur sur le côté droit, décide de frapper au but plutôt que de centrer. Égoïste ? Chacun aura son avis mais, finalement, c’est but : une frappe croisée que le gardien adverse ne peut pas contrer.…
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