Cristian Romero va manquer toute la fin de saison avec Tottenham

Quand le capitaine vacille, c’est tout le navire qui chavire avec. De nouveau battu ce dimanche après-midi par Sunderland (0-1) et désormais en position de relégable, Tottenham a vu Cristian Romero sortir sur blessure, en larmes . Le verdict est tombé, et il est sans appel pour les Spurs : le sulfureux défenseur international argentin a été victime d’une lésion au ligament latéral du genou et sera éloigné des terrains pour les six prochaines semaines , selon les informations du journaliste argentin Gastón Edul.

Cuti Romero no tiene rotura del ligamento colateral pero tiene una lesión. No necesita operación pero si recuperación. Por lo menos seis semanas. Van a ir evaluando su evolución. No va a jugar más en Tottenham en esta temporada. pic.twitter.com/Oji1tSrCul…

VM pour SOFOOT.com