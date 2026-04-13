Ousmane Dembélé, prolonger l’idylle plutôt que le contrat

Une Ligue des champions, un Ballon d’or et un nouveau statut au PSG, que demander de plus à Ousmane Dembélé ? À 28 piges, l’ambidextre peine à trouver un accord pour prolonger avec le club de la capitale. Qu’importe, tant qu’il enchante son monde.

Forcer les choses est un art dangereux qui ternit bien souvent les belles histoires. Celle d’Ousmane Dembélé et du PSG pourrait en être le parfait exemple. Ce lundi, veille du quart de finale retour face à Liverpool, L’Équipe révèle que l’ancien Rennais et son club galèrent dans les négociations de la prolongation de contrat. Avec un salaire mensuel brut d’1,5 million d’euros et des pépins physiques récurrents en contrepartie de quelques éclairs de génie cette saison, Dembouz est un vrai casse-tête pour les dirigeants parisiens, tandis que les prolongations de Senny Mayulu et de Bradley Barcola s’avèrent aussi prioritaires que barbantes. Si depuis janvier, le bonhomme rassure un peu, une question se pose : est-il vraiment indispensable de le voir s’éterniser du côté de la capitale alors que son contrat s’achève en 2028 ?

L’imprévisible artiste

Le champion du monde 2018 est une énigme. Arrivé en 2023 au PSG, le type est éclipsé par Kylian Mbappé avant de reprendre les rênes de l’attaque de Luis Enrique lorsque l’actuel capitaine des Bleus se taille au Real Madrid à l’été 2024. Là, on redécouvre Ousmane. Longtemps raillé pour un certain manque de professionnalisme (notamment à l’origine d’un mème devenu viral « 11 minutos tardes » ), le gars de Vernon prend une nouvelle dimension et semble décidé à mener le PSG vers les sommets. À travers les exploits individuels de l’ancien d’Évreux, qui a tout de même claqué 35 pions et 14 passes décisives en 53 matchs, c’est toute l’équipe parisienne qui s’est métamorphosée pour chercher son premier titre en Ligue des champions le 31 mai dernier. L’ancien du Barça a naturellement tiré son groupe vers le haut, peu volubile devant les médias, déconneur avec ses potes. Un leadership à son image, en somme.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com