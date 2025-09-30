Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ Pont-de-Chéruy vs Sud Azergues Football
Lobé, alors qu’il avait tout bien préparé : un mur de quatre joueurs bien positionné avec le bras levé pour se protéger d’une éventuelle balle perdue et un positionnement à l’opposé du mur. Pourtant, le numéro 11 de Pont-de-Chéruy est parvenu à mettre un bon coup de nettoyage dans la lucarne du gardien du SAF. Un coup franc à la superbe trajectoire, surprenant même le jeune buteur au vu de sa célébration. Léo Messi serait tellement fier !…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer