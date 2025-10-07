Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ US Rémering Villing vs Morhange AS
Quand la phrase « pas la peine de tervigerser » prend tout son sens. Bien servi pas son coéquipier sur le côté gauche, ce joueur de l’US Rémering Villing ne se pose aucune question. Contrôle pied gauche, petit ajustement du pied droit et ça y est, le missile est envoyé. Direction les filets du gardien de Morhange AS, qui n’a rien pu faire face à la superbe frappe de son adversaire. Et tout ça avec un maillot bleu, comme un certain Moises Caicedo……
KM pour SOFOOT.com
