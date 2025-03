information fournie par So Foot • 25/03/2025 à 11:12

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ St Lezin AS Mauges vs GJ St Florent Mesnil

Vous l’avez pas vu venir cette combinaison, hein ? Et bien les joueurs de St Lezin, si ! Tout part d’un coup franc très éloigné, tiré au second poteau, repris par un ciseau improbable qui se transforme en une superbe passe décisive. Comme quoi, il n’y a pas que des frappes de loin et des exploits solitaires en district !…

TJ pour SOFOOT.com