Bessent du Trésor américain : Kevin Warsh et Kevin Hassett sont tous deux qualifiés pour la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, et le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, sont tous deux qualifiés pour diriger la Réserve fédérale, a déclaré le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, à Fox Business Network mardi, ajoutant qu'il s'attendait à ce que le nouveau président de la Fed soit nommé début janvier.